Tempesta d’amore: Philipp e Natalie si alleano per separare Ana e Vincent | Anticipazioni italiane

Una nuova coppia diabolica è in arrivo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore… e a guidarla ci sarà sempre Philipp Brandes (Robin Schick)! Più determinato che mai a mettere le mani sull’eredità di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) il cinico protagonista maschile della soap unirà infatti le forze con una nuova alleata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Philipp scopre che Vincent è sposato

Arrivato al Fürstenhof con l’unico obiettivo di mettere le mani sul patrimonio della ricchissima prozia Wilma (Birgit Koch), Philipp si è ritrovato di fronte ad una sconfitta clamorosa: non solo la baronessa non lo ha nominato suo unico erede, ma ha invece lasciato quasi tutto ad Ana!

Convinto di aver subito un sopruso, Brandes ha dunque ordito un perfido piano: sposare la Alves per poi farla rinchiudere quest’ultima in un ospedale psichiatrico. Prima, però, dovrà riuscire a separare la ragazza dal suo Vincent (Martin Walde). Un’impresa che si rivelerà essere più complessa del previsto…

E così, dopo aver collezionato un insuccesso dietro l’altro, Philipp inizierà a scavare nel passato del “rivale”, facendo una scoperta incredibile: il veterinario è sposato! E a quel punto Brandes si ritroverà tra le mani un’arma potentissima…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Philipp si allea con Natalie

Come vi abbiamo anticipato, la misteriosa moglie di Vincent è una certa Natalie Junghans (Teresa Klamert) – con cui l’uomo si unì in matrimonio con una cerimonia lampo a Las Vegas. Unione che il veterinario aveva poi chiesto di annullare… peccato solo che l’annullamento non ci sia mai stato!

Inutile dire che la comparsa della “rivale” sconvolgerà Ana, che inizierà a chiedersi come il fidanzato abbia potuto tenerle nascosto un segreto simile. E la situazione non farà che peggiorare!

Ad insaputa dei due innamorati, Natalie e Philipp uniranno infatti le forze per spezzare la loro relazione: mentre la donna boicotterà ogni tentativo di riavvicinamento tra Ana e Vincent, Brandes proverà infatti a riavvicinarsi all'ingenua ragazza. E, purtroppo, i risultati non tarderanno a manifestarsi…