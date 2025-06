Tempesta d’amore: Philipp decide di sposare Ana! E Vincent… | Anticipazioni italiane

Proprio quando le cose sembravano finalmente essersi messe a posto, con Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) ormai felice al fianco di Vincent Ritter (Martin Walde), un incredibile colpo di scena cambierà tutto. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Philipp Brandes (Robin Schick) tornerà infatti sui propri passi, decidendo di conquistare il cuore di Ana a tutti i costi! E a guidarlo non saranno i sentimenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp scopre che Ana è l’erede di Wilma

Avvicinatosi ad Ana con l’unico intento di coprire le proprie malefatte e guadagnare dei punti agli occhi della sua ricchissima prozia Wilma von Zweigen (Birgit Koch), Philipp ha tirato un sospiro di sollievo quando la Alves si è separata da lui. Un sollievo che però non durerà a lungo…

Tutto cambierà quando – tra qualche giorno – Wilma spirerà improvvisamente tra lo sgomento generale. Una tragedia che spezzerà il cuore di Ana, scatenando invece in Philipp una reazione ben diversa…

Determinato a scoprire se è stato citato dalla prozia nel suo testamento, il giovanotto si recherà nelle stanze della defunta baronessa per cercarne le ultime volontà. E sarà allora che Brandes farà la scoperta che cambierà tutto: è Ana la principale erede del patrimonio della von Zweigen!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp vuole sposare Ana

Inutile dire che Philipp resterà sconvolto di fronte all’inaspettata decisione di Wilma, che vedrà come una vera e propria ingiustizia: in quanto unico parente in vita della baronessa, l’eredità di quest’ultima spetterebbe a lui di diritto!

Il risultato? Determinato a prendersi ciò che che spetta (almeno nella sua testa), Brandes prenderà una decisione inaspettata: sposare Ana, in modo da mettere le mani sul suo patrimonio ed impossessarsi così dell’eredità di Wilma. Peccato solo che nel frattempo la ragazza si sia innamorata di un altro…

Sarà questo l’inizio di una nuova, importantissima fase della ventesima stagione di Tempesta d’amore, destinata a regalarci momenti ad alto tasso drammatico ed emotivo. Seguici su Instagram.