Tempesta d’amore: Ana respinge Philipp e fa l’amore con Vincent! | Anticipazioni italiane

Un’amara sconfitta attende Philipp Brandes (Robin Schick)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il protagonista dark della soap, infatti, non solo non riuscirà a riconquistare Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), ma vedrà quest’ultima avvicinarsi sempre più a Vincent Ritter (Martin Walde)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp si dichiara ad Ana

Fino ad ora Philipp ha avuto un solo obiettivo: mettere le mani sul patrimonio della prozia Wilma von Zweigen (Birgit Koch). Ora, però, tra lui e quell’obiettivo c’è un ostacolo imprevisto: Ana Alves. Come sappiamo, l’anziana baronessa ha infatti destinato proprio a quest’ultima la maggioranza del suo patrimonio, lasciando il pronipote a mani vuote.

Determinato a riprendersi quell’eredità che considera sua di diritto, Philipp ha dunque deciso di tentare in ogni modo di riconquistare Ana, nella speranza di riuscire un giorno a sposarla. Peccato solo che nel frattempo la ragazza abbia iniziato una relazione con Vincent. Neanche questo inconveniente, però, scoraggerà il perfido Brandes…

Sarà così che Philipp non solo proverà in ogni modo a sabotare la relazione tra la Vincent e la Alves, ma sorprenderà anche quest’ultima con un’inaspettata dichiarazione d’amore! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ana passa la notte con Vincent

Inutile dire che la Alves resterà sconcertata di fronte alle parole di Philipp: per anni aveva sognato il giorno in cui Brandes avrebbe ricambiato i suoi sentimenti… ma ora nel suo cuore c’è Vincent!

Benché toccata dalle parole del suo ex, Ana respingerà dunque con decisione la richiesta di Philipp di avere una seconda chance, ribadendo di essere ormai felice insieme a Vincent. E non è finita qui…

Sempre più convinta che il veterinario sia il compagno giusto per lei, la Alves lo presenterà infatti ufficialmente in famiglia organizzando una cena con Nicole (Dionne Wudu) e Michael (Erich Altenkopf). Una serata che verrà coronata con la prima notte di passione tra Ana e Vincent.

Il perfido piano di Philipp sarà dunque definitivamente fallito? Per ora vi anticipiamo che Brandes non si arrenderà tanto facilmente… Seguici su Instagram.