Tempesta d’amore: Philipp “lascia” Zoe e si dichiara ad Ana! | Anticipazioni italiane

Il piano per la riconquista di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) sta per iniziare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il diabolico Philipp Brandes (Robin Schick) comincerà infatti a mettere in atto una serie di inganni e sotterfugi per legare nuovamente l’ex fidanzata a sé… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp vuole l’eredità di Ana

Fino a pochi giorni fa i sentimenti di Ana Alves nei suoi confronti erano una “seccatura” che gli stava rendendo difficile portare avanti la sua relazione con Zoe de Lavalle (Lucy Lück). Ora, però, la situazione sta per cambiare!

Dopo la drammatica scomparsa di Wilma von Zweigen (Birgit Koch), Philipp Brandes scoprirà infatti che la prozia ha lasciato la sua immensa eredità quasi interamente ad Ana! E a quel punto il diabolico giovanotto prenderà una decisione sconvolgente: farsi sposare dalla Alves per potersi impadronire del patrimonio di quest’ultima. Peccato solo che nel frattempo la sua “vittima” abbia iniziato una relazione con Vincent (Martin Walde)…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp vuole separare Vincent e Ana

Per nulla frenato dal pensiero di distruggere un amore appena nato ed ingannare una ragazza che lo ha aiutato in ogni modo, Philipp inizierà ad ordire una serie di intrighi con un duplice scopo: separare Ana da Vincent per poi riconquistarla!

Sarà così che – dopo aver sabotato una romantica escursione in montagna dei due fidanzatini – il perfido Brandes metterà in atto la seconda parte del suo piano: farà in modo che Ana ascolti una sua discussione (ovviamente inscenata) con Zoe, per poi “confidarsi” proprio con la Alves.

E sarà allora che Philipp passerà all'attacco finale: davanti ad una sconcertata Ana, il giovanotto dichiarerà di aver lasciato Zoe in quanto resosi conto di essersi profondamente innamorato della Alves, a cui chiederà una seconda chance! La ragazza cadrà nella trappola?