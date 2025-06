Tempesta d’amore: Ana scopre che Vincent è sposato! E lui… | Anticipazioni italiane

Un durissimo colpo è in arrivo per Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)! Proprio quando penserà di aver finalmente trovato il compagno per la vita, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della ventesima stagione scoprirà infatti che il suo amato le ha nascosto un dettaglio non indifferente della propria vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Philipp vuole separare Vincent e Ana

Dopo la sofferenza e la delusione per la sua relazione-farsa con Philipp Brandes (Robin Schick), Ana Alves sembra aver finalmente trovato l’uomo giusto in Vincent Ritter (Martin Walde). Innamoratissimi, il veterinario e la ragazza hanno dunque iniziato una relazione che si preannuncia diventare presto qualcosa di serio. Purtroppo, però, qualcuno è determinato a distruggere la loro felicità…

Dopo aver scoperto che Ana è destinata ad ereditare l’immenso patrimonio della defunta Wilma (Birgit Koch), il perfido Philipp ha infatti iniziato ad ordire un diabolico piano mirato a sposare la Alves, con l’idea di far poi rinchiudere quest’ultima in un ospedale psichiatrico. Prima, però, dovrà riuscire a separare la ragazza dal suo Vincent…

Sarà così che – dopo aver visto fallire i suoi primi tentativi di mettere zizzania tra i due fidanzatini – Philipp capirà di dover trovare un’arma potentissima se vuole davvero spezzare il legame tra i due innamorati. E a quel punto il giovanotto inizierà a scavare nel passato del “rivale” nella speranza di trovarvi un oscuro segreto. Segreto che, a sorpresa, ci sarà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ana scopre che Vincent ha una moglie

Ignara di quanto sta accadendo alle sue spalle, Ana inizierà a pianificare il suo futuro dopo la morte della sua amata Wilma. Futuro in cui, ovviamente, Vincent giocherà un ruolo fondamentale! Pur di rimanere vicina al fidanzato, la ragazza deciderà infatti di rimanere a Bichlheim e continuare gli studi universitari da remoto, rendendo felice il bel veterinario. Un arrivo imprevisto è destinato però a rovinare tutto…

Proprio mentre Ana inizierà a sognare felice il suo futuro di fianco dell’uomo che ama, una sconosciuta comparirà alla sua porta, presentandosi come… la moglie di Vincent! La nuova arrivata – una certa Natalie Junghans (Teresa Klamert) – rivelerà infatti di essere sposata con il bel veterinario. E poco importa se tra lei e quest’ultimo non ci sia ormai da tempo alcun rapporto…

Scopriremo così che tempo addietro Vincent e Natalie si sposarono con una cerimonia lampo a Las Vegas. Un’unione che il veterinario chiese poi alla donna di annullare: peccato solo che quest’ultima non lo abbia mai fatto! Con sua grande sorpresa, Ritter scoprirà così di essere ancora legalmente sposato con la Junghans, trovandosi ad affrontare una situazione a dir poco spinosa con Ana. E sarà solo l’inizio…

L'arrivo di Natalie rappresenterà infatti solo il primo passo di un diabolico intrigo con cui Philipp spererà di distruggere definitivamente il legame tra Ana e Vincent. Il suo piano funzionerà?