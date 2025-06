Tempesta d’amore: Christoph vuole sabotare la relazione di Alexandra e Tom! | Anticipazioni italiane

Un interessante parallelismo si sta per sviluppare tra due diverse storyline, entrambe legate ad un triangolo sentimentale. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedremo infatti sia Philipp Brandes (Robin Schick) che Christoph Saalfeld (Dietrich Bach) ricorrere a metodi non esattamente corretti per allontanare dall’attuale compagno la donna che vogliono conquistare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra ufficializza la sua relazione con Tom

Da qualche giorno un nuovo triangolo è esploso in quel del Fürstenhof! Umiliata e delusa dalla scoperta dell’avventura di Christoph con la sua (ex) migliore amica Yvonne (Tanja Lanäaus), Alexandra ha trovato consolazione tra le braccia dell’affascinante Tom Dammann (Milan Marcus). E ben presto quest’ultimo diventerà molto più che una semplice distrazione…

Nonostante la notevole differenza di età ed il rapporto di potere all’interno dell’hotel (Tom è un semplice chauffeur, mentre la Schwarzbach è uno dei proprietari), il legame tra i due evolverà infatti velocemente, tanto che ben presto Alexandra presenterà ufficialmente Tom come suo compagno! Una novità che, come prevedibile, non verrà apprezzata da tutti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph vuole separare Alexandra e Tom

Oltre a Werner (Dirk Galuba), che sarà comprensibilmente preoccupato per le conseguenze che la nuova relazione della Schwarzbach potrebbe avere per il buon nome del Fürstenhof, sarà soprattutto Christoph a prendere male la notizia.

Pur sapendo di essere responsabile della rottura con la sua amata, l’albergatore sarà infatti più determinato che mai a riconquistare la donna che ama, certo che quest’ultima sia destinata a tornare con lui.

Sarà così che, dopo l'ennesimo rifiuto ricevuto da Alexandra, l'uomo proverà a minare il rapporto di quest'ultima con Tom con dei piccoli "sabotaggi". Basteranno le sue azioni per separare i due innamorati?