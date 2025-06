Tempesta d’amore: Philipp pronto a tutto per separare Ana e Vincent! E iniziano gli intrighi… | Anticipazioni italiane

In amore e in guerra tutto è concesso… e per Philipp Brandes (Robin Schick) quella in arrivo è decisamente una guerra! Convinto di essere stato derubato della sua legittima eredità, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il protagonista “dark” della soap dimostrerà infatti di essere pronto a distruggere delle vite pur di raggiungere il proprio obiettivo. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp vuole l’eredità di Ana

Arrivato al Fürstenhof con l’obiettivo di farsi nominare da Wilma von Zweigen (Birgit Koch) suo erede, Philipp ha trovato un lavoro prestigioso e una bellissima amante. Il primo obiettivo primario, però, non è mai cambiato…

Più determinato che mai a mettere le mani sul patrimonio della ricchissima prozia, il giovanotto non ha esitato a circuire la povera Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e persino falsificare il testamento dell’anziana. Tutto, però, è stato inutile…

Quando Wilma morirà improvvisamente, Philipp farà infatti una scoperta sconvolgente: la baronessa ha redatto un nuovo testamento, lasciando quasi tutto ad Ana! E a quel punto Brandes sarà determinato ad impedire che la Alves gli “rubi” la sua eredità… costi quel che costi!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Philipp vuole separare Vincent e Ana

Ormai accecato dall’odio e dall’avidità, Philipp ordirà dunque un diabolico piano per raggiungere il suo obiettivo: sfruttare i sentimenti di Ana per lui e convincere la ragazza a sposarlo, concedendogli la comunione dei beni! Un piano sulla carta inattaccabile, se non fosse per un piccolo dettaglio: nel frattempo la Alves si è innamorata di Vincent (Martin Walde)!

Il risultato? Incurante del dolore che causerà a due persone che gli hanno fatto del bene, Philipp inizierà ad ordire un intrigo dietro l'altro con lo scopo di distruggere il rapporto tra Ana e Vincent, spianando così la strada per un suo matrimonio con la Alves. Ci riuscirà?