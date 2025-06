The family, anticipazioni 13 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 13 giugno 2025

La dottoressa Neslihan consiglia ad Aslan di dedicare più tempo alla sua famiglia, suggerendo l’idea di organizzare una vacanza. Sebbene Aslan preferirebbe partire solo con Devin, i piani cambiano quando il medico di Seher informa la famiglia che le condizioni dell’anziana donna stanno peggiorando rapidamente. Aslan decide quindi di organizzare una celebrazione per il compleanno della nonna, che potrebbe essere l’ultimo. Su richiesta di Seher, anche Cihan e Serap vengono invitati alla festa, facendo emergere le prime incrinature di un segreto che nessuno osa rivelare.

Nel frattempo, Serap appare sempre più agitata e fatica a gestire gli stati di sconforto che la colpiscono. Dietro una richiesta accorata di Cihan, Aslan acconsente a che Devin parli direttamente con Serap nel tentativo di capire cosa la tormenti. Anche Nedret e Hulya si trovano a fare i conti con l'instabilità emotiva di Serap. Hulya, scoprendo che Bedri è in realtà figlio di Ilyas, decide di usare questa informazione come leva per ricattare Nedret: o lei e Bedri si trasferiranno ad Adana, oppure Hulya rivelerà a Bedri la verità sull'identità del suo vero padre…