The family, anticipazioni 17 e 18 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata The family di martedì 17 e mercoledì 18 giugno 2025

Devin comunica ad Aslan la notizia della sua gravidanza, suscitando in lui una grande gioia. Tuttavia, poco dopo, l’uomo viene sopraffatto dall’ansia per il futuro della loro famiglia che sta per allargarsi.

Bedri si scontra con risolutezza con il nipote di un criminale intenzionato a prendere il controllo del porto, riversando la sua tensione accumulata a causa dei contrasti con Ilyas.

Yagmur, infine, rivela a Devin che Bedri le ha fatto una proposta di matrimonio…