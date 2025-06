The family, anticipazioni 20 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata The family di venerdì 20 giugno 2025

Mentre Devin è incosciente in ospedale, Aslan e Cihan procedono con il loro piano di vendetta. Cihan compila un elenco di tutti gli uomini coinvolti nell’attacco alla famiglia e, insieme ad Aslan, inizia a rintracciarli con l’obiettivo di eliminarli uno per uno.

Hulya e Nedret si confrontano con Iskender, Ekrem e Turgut per capire se, in qualche modo, abbiano aiutato Ilyas nell’aggressione violenta, magari rivelando la posizione in cui la famiglia era riunita. Anche Bedri, inserito tra i sospettati, affronta direttamente Aslan, dichiarandosi disposto a uccidere Ilyas con le proprie mani… Seguici su Instagram.