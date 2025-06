The family, anticipazioni 23 e 24 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata The family di lunedì 23 e martedì 24 giugno 2025

Grazie alla complicità di Bedri e Nedret, Aslan tende una trappola a Ilyas e lo elimina. Cihan, al contrario, decide di risparmiare la vita a Çeyrek, convinto che il ragazzo non sia malvagio. Tuttavia, si sbaglia perché Çeyrek giura a Kiymet di vendicarsi uccidendo Aslan. Nel frattempo, Devin e Aslan, pronti a lasciare l’ospedale, scoprono che una complicazione mette in grave pericolo non solo la vita di Devin, ma anche quella del bambino qualora la gravidanza prosegua.

A questo punto, Devin e Aslan si trovano ad affrontare una scelta lacerante: continuare la gravidanza rischiando la vita di Devin o interromperla per salvaguardarla. Aslan, profondamente legato alla moglie che considera il suo bene più prezioso, rifiuta di metterla in pericolo, mentre Devin sente fortemente il desiderio di diventare madre e non vuole rinunciare al bambino. Nel frattempo, Çeyrek persuade Kiymet a radunare degli uomini per tramare contro Aslan, mentre Bedri confida alla madre di essere innamorato di Yagmur… Seguici su Instagram.