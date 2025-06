The family, anticipazioni dal 15 al 21 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da domenica 15 a sabato 21 giugno 2025

La dottoressa Neslihan consiglia ad Aslan di trascorrere più tempo con la sua famiglia, magari organizzando una vacanza. Sebbene Aslan preferirebbe partire da solo con Devin, i piani cambiano quando il medico di Seher informa la famiglia che la malattia dell’anziana donna sta peggiorando rapidamente. In risposta, Aslan decide di organizzare una celebrazione per il compleanno della nonna, consapevole che potrebbe essere l’ultimo. Su richiesta di Seher, anche Cihan e Serap vengono invitati all’evento, e durante la serata iniziano a emergere le prime crepe di un segreto profondamente nascosto.

Serap appare sempre più destabilizzata e fatica a gestire i suoi momenti di sconforto. Alla disperata richiesta di Cihan, Aslan accetta che Devin parli direttamente con Serap nel tentativo di scoprire la fonte del suo malessere. Tuttavia, anche gli altri membri della famiglia vengono coinvolti dalla tensione crescente: Nedret e Hülya si trovano a fronteggiare le conseguenze delle rivelazioni di Serap. Nel frattempo, Hülya scopre che Bedri è il figlio di Ilyas e decide di sfruttare questa informazione per ricattare Nedret: o lei e Bedri si trasferiranno ad Adana, oppure Hülya rivelerà a Bedri la vera identità del suo padre biologico.

Queste dinamiche familiari alimentano un clima pesante, favorendo scontri diretti tra alcuni dei protagonisti. Serap, sempre più oppressa dal suo stato emotivo, affronta prima Hülya, accusandola di essere complice del proprio dolore passato e del tentato suicidio, e poi Cihan, rinfacciandogli l’appartenenza ai Soykan, che lei disprezza profondamente. Nel frattempo, Aslan inizia a sospettare che sua madre gli abbia nascosto qualcosa di estremamente grave riguardo alla loro famiglia. Investigando, scopre che quando Serap tentò il suicidio fu proprio Hülya a portarla in ospedale.

Parallelamente, altre vicende scuotono la famiglia: Elif comunica a Ekrem di essere incinta. Durante la cena organizzata per il 95º compleanno di Seher, Serap fa una sconvolgente rivelazione, confessando di essere stata violentata in gioventù da Yusuf Soykan e accusando Hülya di non averle creduto. Subito dopo, travolta dal peso del passato, Serap si toglie la vita. Questo tragico evento lascia Aslan profondamente sconvolto, al punto da decidere che il nome del padre non debba mai più essere associato a nessuno della sua famiglia. Intanto, Devin scopre di aspettare un bambino…