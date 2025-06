The family, anticipazioni dal 22 al 28 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da domenica 22 a sabato 28 giugno 2025

Mentre Devin lotta tra la vita e la morte in ospedale, Aslan e Cihan danno il via alla loro spietata vendetta. Cihan riesce a ottenere un elenco di tutti i responsabili dell’agguato contro la famiglia e, insieme ad Aslan, si mette sulle loro tracce per eliminarli uno a uno. Intanto, Hulya e Nedret affrontano Iskender, Ekrem e Turgut per capire se, anche solo involontariamente, abbiano aiutato Ilyas a scoprire il luogo della riunione familiare. Tra i sospettati c’è anche Bedri, che però decide di chiarire la sua posizione direttamente con Aslan, dichiarandosi disposto a uccidere Ilyas con le sue mani.

Mentre Devin resta ancora priva di sensi, circondata dai suoi cari al capezzale, Cihan dà ordine ai suoi uomini di scovare la talpa che ha rivelato a Ilyas la posizione dei Soykan, permettendo così l’agguato. Aslan, col cuore spezzato dalla sofferenza per Devin, incinta del loro bambino, è determinato a ottenere giustizia a ogni costo. Con l’aiuto di Bedri e Nedret, Aslan riesce a tendere una trappola a Ilyas e a ucciderlo.

Cihan, invece, decide di risparmiare Çeyrek, convinto che il ragazzo non sia realmente malvagio. Una scelta che si rivelerà pericolosa: Çeyrek, infatti, giura a Kiymet di vendicarsi e di uccidere Aslan. Quando arriva il momento di dimettere Devin dall’ospedale, una complicazione medica getta la coppia in un drammatico dilemma: proseguire la gravidanza, mettendo a rischio la vita di Devin, o interromperla. Aslan, incapace di accettare l’idea di perdere la donna che ama sopra ogni cosa, preferirebbe fermare la gravidanza. Devin, però, è determinata a diventare madre e non vuole rinunciare al bambino.

Nel frattempo, Çeyrek convince Kiymet a organizzare un nuovo attacco contro Aslan, mentre Bedri confessa alla madre di essersi innamorato di Yagmur…