The family, anticipazioni dal 29 giugno al 5 luglio 2025 | Ultima settimana

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da domenica 29 giugno a sabato 5 luglio 2025

Hülya e Nedret si recano a casa di Kiymet con l’intenzione di smascherare Ferman/Çeyrek e costringerlo a uscire allo scoperto. Ci riescono minacciando di morte Kiymet, provocando così la reazione dell’uomo che, subito dopo la loro partenza, si mette sulle loro tracce con l’obiettivo di eliminarle. Tuttavia, Cihan interviene insieme ai suoi uomini: riesce a catturare Ferman, lo trasferisce nei sotterranei di un albergo e inizia a interrogarlo con durezza per ottenere informazioni sul nascondiglio di Babür.

Nel frattempo, Aslan e Devin partecipano a un corso preparto, durante il quale Aslan mostra la sua esperienza, non senza mettere Devin in qualche situazione imbarazzante. In parallelo, Aslan organizza con Cihan un piano per attirare Babür in trappola: fanno in modo che l’uomo venga a sapere della presenza di una grossa somma di denaro nella casa di Kiymet, sperando che tenti di impossessarsene. A quel punto Cihan farà fuggire Çeyrek, che, scoperto il furto di Babür, lo inseguirà per recuperare i soldi e ucciderlo.

Il piano procede: Çeyrek recupera il denaro, ma durante la fuga i soldi prendono fuoco. Nel tentativo di salvarli, Çeyrek riporta gravi ustioni al volto e alle mani. Ricoverato in ospedale e piantonato, scopre che quella sera la famiglia Soykan festeggerà le nozze di Bedri e Yagmur al porticciolo turistico. Il matrimonio si svolge senza problemi, ma Çeyrek evade dall’ospedale e si dirige verso il ricevimento. Alla fine della festa, durante il suo tentativo di assassinare Aslan, Çeyrek ferisce mortalmente Cihan.

Decisi a vendicarsi di Çeyrek e Kiymet, Aslan e Hülya giurano di porre fine definitivamente alla faida. Poco dopo, Aslan e Devin ricevono la notizia che aspettano un bambino, ma al contempo scoprono che la gravidanza è considerata ad alto rischio per la salute di Devin. Aslan individua un ristorante a Urla che vorrebbe acquistare, ma il proprietario non è disposto a vendere. Intanto Devin, sempre più affaticata dagli impegni e dagli acquisti per il bambino, finisce in ospedale.

Istanbul, 2024: durante il fidanzamento di Turgut e Asuman, Devin entra improvvisamente in travaglio, affrontando un parto estremamente rischioso sia per lei che per il nascituro.

Urla, 2029: Aslan e il figlio si preparano a festeggiare un compleanno nel ristorante di famiglia. Tra i due c'è un legame profondo e visibile, ma la presenza di Devin inizialmente sembra essere solo evocata…