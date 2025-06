The family, anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 9 a venerdì 13 giugno 2025

Nonostante le pressioni di Yagmur, Devin continua a rifiutarsi di riallacciare i rapporti con il padre. Hülya tenta di convincerla a prenderla in cura, confidandole alcuni dolorosi episodi del proprio passato. Aslan, profondamente infastidito, accompagna Devin alla loro prima seduta di terapia di coppia con una nuova psicologa che, durante l’incontro, assegna loro il compito di invitare Hülya a cena. La serata, tuttavia, riserverà un epilogo inaspettato. Nel frattempo, Ilyas, preoccupato per l’astio che Serap nutre nei confronti di Bedri, decide di svelare a Cihan tutta la verità.

Yagmur riceve la visita del padre ubriaco e, in preda al panico, si rivolge a Bedri per chiedere aiuto. Ergun attraversa una fase molto complicata: a causa di problemi con il socio rischia il carcere, si rifugia nell’alcol e ripensa al suo rapporto con le figlie, arrivando infine a chiedere aiuto a Hülya. Quando lei oppone resistenza, Ergun la minaccia di rendere pubblica una vecchia registrazione in cui Hülya complotta contro Aslan e Devin.

Intanto il legame tra Bedri e Yagmur si fa sempre più stretto: lei lo cerca nei momenti difficili e Bedri finisce per dichiararle i suoi sentimenti, che la ragazza sembra ricambiare. Aslan e Devin proseguono il loro percorso di coppia e Devin inizia lentamente a riflettere sul rapporto interrotto con il padre. Ilyas, infine, confessa a Serap e a Kiymet che Bedri è in realtà suo figlio.

Aslan escogita un metodo efficace per allontanare Bedri, che continua a intromettersi nei suoi affari portuali. Ergun, determinato a parlare con Devin, non riesce però a incontrarla: un guasto ai freni della sua auto lo porta fuori strada e l’uomo muore sul colpo. I rilievi della polizia rivelano l’assenza di segni di frenata, facendo pensare a un sabotaggio. Aslan comincia così a sospettare che dietro l’incidente possa esserci sua madre… Seguici su Instagram.