The Family: Serap che fine farà? Decisione choc | Anticipazioni

Nel corso delle prossime puntate di The Family, il compleanno dell’anziana nonna Seher (Emel Göksu) si trasformerà in una vera e propria tragedia. Nel bel mezzo dei festeggiamenti, Serap Koruzade (Selin Şekerci) si toglierà la vita di fronte a tutti i componenti della famiglia Soykan. E ciò per un motivo ben preciso…

The Family, news: Seher crede che sta per morire

Tutto partirà quando i medici faranno presenti ai Soykan che le condizioni di salute di Seher stanno precipitando sempre di più, motivo per il quale devono prepararsi anche alla possibilità di doverle dire addio. A quel punto dato che sarà cosciente del tempo che avanza, Seher vorrà vivere al meglio quel poco che le resta, motivo per il quale intenderà festeggiare con tutti i suoi cari il suo compleanno.

Nonostante l’opposizione di Hülya (Nur Sürer) e i forti dubbi di Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) a riguardo, Seher vorrà che nella lista degli invitati figuri anche Cihan (Nejat İşler), che nonostante tutto continuerà a considerare come suo nipote. La nonna estenderà l’invito anche a Serap, dato il matrimonio con Cihan celebrato ormai da diverso tempo. Aslan deciderà di allestire il party di compleanno all’interno di una vacanza, dove porterà tutta la sua famiglia…

The Family, trame: Cihan chiede aiuto a Aslan e Devin

Da questo momento in poi, i telespettatori dovranno osservare con particolare attenzione tutto ciò che farà Serap. Soprannominata da Seher come “la ragazza dagli occhi tristi“, la Koruzade ripeterà in continuazione a Cihan che tutti i Soykan le hanno rovinato la vita e riverserà la maggior parte del suo astio su Hülya. Grazie alle indagini mosse dai suoi uomini in fretta e furia, Aslan scoprirà dunque che Serap ha tentato di togliersi la vita sedici anni prima ed è stata portata in ospedale proprio da Hülya.

In cerca di risposte ( e visto che la consorte avrà avuto seria difficoltà a vivere il loro matrimonio dal punto di vista intimo), Cihan getterà dunque l’ascia di guerra con Aslan e chiederà a lui e Devin (Serenay Sarıkaya) di aiutarlo a scoprire che cosa gli nasconde Serap. Tuttavia, anche la psicologa non riuscirà a scoprire granché e il mistero legato al passato di Serap continuerà. Almeno finché non arriverà l’ora di festeggiare il compleanno di Seher!

The Family, spoiler: Serap si suicida di fronte a tutti i Soykan

Possiamo infatti anticiparvi che, ad un certo punto, Serap prenderà la parola e svelerà a tutti quanti il suo segreto: quando era poco più che adolescente è stata violentata da Yusuf, il patriarca dei Soykan nonché defunto marito di Hülya.

Con le lacrime agli occhi, Serap accuserà dunque la matriarca dei Soykan di avere nascosto la nefandezza del marito e poi estrarrà dalla sua borsa una pistola, con la quale si toglierà la vita di fronte a tutti i commensali!

Un evento choc che genererà delle forti ripercussioni: Aslan vorrà infatti sbarazzarsi di ogni ricordo del padre, mentre Cihan giurerà sulla tomba di Serap che Hülya la pagherà per ciò che le ha fatto. Il tutto mentre İlyas Koruzade (Musa Uzunlar), ignaro come tutti quanti della violenza subìta dalla figlia anni prima, darà il via ad un piano per vendicare Serap…