Tradimento, 20 giugno: anticipazioni puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata di venerdì 20 giugno 2025

Nazan confida a Guzide che Ipek e Oltan hanno una relazione, poi la incoraggia a parlare con Dundar Terzioglu, suggerendo che potrebbe essere suo figlio biologico. Nel frattempo, Sezai cena a casa di Kadriye, e insieme rievocano i tempi passati.

Oylum e Tolga vengono condotti al commissariato per fornire le loro testimonianze sullo scontro a fuoco avvenuto a casa di Asli. Quando Kahraman chiama Oylum, lei gli spiega l’accaduto, omettendo però di menzionare che si trovava con Tolga. In preda all’ansia, Kahraman si precipita al commissariato e scopre che Oylum gli aveva nascosto la sua presenza con Tolga. Nel frattempo, Guzide e Tarik decidono di incontrare Dundar Terzioglu, un giovane uomo d’affari. Tuttavia, quando gli confessano la possibilità che lui sia loro figlio, Dundar fraintende, pensando si tratti di un complotto ordito dai suoi rivali, e li respinge. Scoraggiata, Guzide confida a Necati di voler interrompere le ricerche. Intanto, Sezai, pentito del modo in cui ha gestito il rapporto con Guzide, si rivolge a Ozan per chiedergli aiuto.

Convinto che Oylum incontri Tolga segretamente e più volte grazie all’intermediazione di Asli, Kahraman rimane ignaro del fatto che Oylum non fosse al corrente di nulla. Durante un forte litigio tra i due, Kahraman dichiara di non poter più fidarsi di lei. Ferita e decisa a mettere fine al matrimonio, Oylum torna a casa di Guzide insieme a Can, pronta a chiedere il divorzio. Ilknur parla della situazione con Oznur e, fraintendendo le cause del litigio, si convince che Kahraman stia tradendo Oylum.

L’evento organizzato da Umit, Yesim e Zeynep è un grande successo e, inaspettatamente, tra gli ospiti figurano anche Oltan e Ipek. Il giorno seguente, Yesim si presenta da Oltan con una prova video in cui si vede chiaramente Ipek tentare di investire Guzide. Quando Oltan cerca di confrontare Ipek su quanto accaduto, lei crolla emotivamente, convinta che Guzide rovinerà tutto portandole via anche Oltan.

Nel frattempo, Mualla va a trovare Kadriye e rivela finalmente la verità: Kahraman è il figlio di Kadriye e Kenan Tahir Dicleli, il padre di Behram…