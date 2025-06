Tradimento, 6 giugno: anticipazioni puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 6 giugno 2025 (prima serata)

Oylum e Kahraman rimangono in ospedale in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei due uomini coinvolti nell’incidente. Mentre aspettano, arrivano Nazan e Mualla, che notano l’affetto tra Oylum e Kahraman e sospettano che ci sia qualcosa di più tra loro. Il giorno seguente, una volta tornati a Istanbul, Oylum riflette sulla possibilità di avere sentimenti per Kahraman, ma cerca di convincersi del contrario. Intanto, riceve un video che mostra Tolga con alcune donne.

Il filmato di Tolga, visibilmente ubriaco durante una festa, diventa virale sul web e Serra e Azra non perdono l’occasione di criticare il comportamento dell’imprenditore. Tuttavia, Oltan sente una parte della loro conversazione e rimprovera Azra per i commenti negativi verso suo figlio. Serra tenta di difendere l’amica e, pronunciando il nome di Azra, Oltan realizza che si tratta della stessa persona che ha falsamente accusato Tolga per mandarlo in prigione. Oltan chiede a Selin di aiutarlo a riportare Tolga sulla retta via; è davvero preoccupato per il figlio. Yesim rivela a Tarik che non è mai stato arrestato e che tutto era una finzione.

Kahraman e Oylum sono ufficialmente fidanzati e si preparano a sposarsi, lasciando Ilknur particolarmente sorpresa. Mualla la sorprende mentre ne discute con Oznur in maniera poco lusinghiera e la avverte di non impicciarsi in questioni che non la riguardano. Tolga, consapevole che il suo amore per Oylum è senza speranza, chiede il perdono di Selin e torna dalla moglie con l'intenzione di essere un marito migliore. Promette anche al padre di cambiare atteggiamento e sembra sinceramente pentito. Azra torna a vivere con Yesim e Oyku nella casa di Tarik per prendersi cura della bambina, su invito di Yesim, che nel frattempo ha iniziato a trattare Tarik come un domestico. Durante una colazione, la famiglia di Guzide scopre, tramite un video online, dell'incidente da cui l'ex giudice è scampata poco tempo fa…