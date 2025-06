Tradimento, anticipazioni 10 giugno: Oylum e Kahraman, è giunto il giorno delle nozze

Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 10 giugno 2025

È finalmente giunto il giorno tanto atteso delle nozze tra Oylum e Kahraman, un evento che porta gioia e fermento nella casa Dicleli, dove i preparativi per il matrimonio dei due giovani innamorati stanno trasformando l’atmosfera in un’esplosione di felicità e condivisione familiare.

Nel frattempo, in un’altra parte della città, Umit e Yesim sono intensamente impegnati a organizzare una serata speciale e memorabile per celebrare il compleanno di Kadir Akinaslan, un rinomato e influente uomo d’affari. La cena, curata nei minimi dettagli per essere perfetta, sembra inizialmente procedere senza intoppi…

Tuttavia, proprio quando l’evento comincia a raggiungere il culmine del suo successo, un tragico e imprevedibile incidente interrompe la serenità della serata, lasciando tutti attoniti e sconvolti… Seguici su Instagram.