Tradimento, anticipazioni 12 giugno: Mualla nei guai!

Tradimento, anticipazioni puntata di giovedì 12 giugno 2025

Il matrimonio di Kahraman e Oylum viene bruscamente interrotto quando alcuni poliziotti arrivano per arrestare Mualla, accusata da una denuncia anonima di aver ucciso Behram e di averne seppellito il corpo illegalmente. Portata davanti al procuratore, Mualla cerca di spiegare, con il supporto di Nazan, che il figlio si trovava in stato vegetativo da tempo ed è deceduto per cause naturali. Tuttavia, il procuratore decide comunque di avviare un'indagine; la polizia procede così al recupero del corpo, seppellito presso la fattoria…