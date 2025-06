Tradimento, anticipazioni 15 giugno: Yesim tenta di ricattare Tarik

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 15 giugno 2025

Serra insinua in Tolga il dubbio che la sera precedente, dopo aver esagerato con l’alcol, i due possano essere finiti a letto insieme. Successivamente, confessa ad Azra di aver rinchiuso Selin in un istituto psichiatrico. Nel frattempo, Mike, investigatore privato per Kadir Akinaslan, si propone di aiutare Tarik a far assolvere Yesim e Umit dalle accuse di omicidio.

Mike possiede delle fotografie che provano la relazione tra la moglie di Kadir e il suo migliore amico, Kaya Erduz, e offre di consegnarle all’avvocato in cambio di 100 mila dollari; Tarik, tuttavia, respinge l’offerta. Mike allora si rivolge a Guzide con la stessa richiesta, alla presenza di Yesim, che offre cinquantamila dollari per gli scatti.

Yesim tenta di ricattare Tarik per ottenere i soldi necessari a pagare Mike, ma lui non cede. Nel frattempo, la vedova di Kadir, Kaya e Gizem Erduz partecipano a un programma televisivo per screditare Umit e Yesim…