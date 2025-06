Tradimento, anticipazioni 17 giugno: Guzide si reca nuovamente da Dundar ma…

Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 17 giugno 2025

A casa dei Dicleli, tutti sono impegnati nei preparativi per il rientro di Kahraman: Ilknur impartisce ordini, mentre Oznur la interrompe, ricordandole che rischia il posto di lavoro per aver diffuso pettegolezzi su Oylum e Tolga, ora che gli sposi stanno per tornare. Yesim recupera il denaro della cauzione sua e di Umit, ma si rifiuta di consegnarli a Tarik; quest’ultimo viene informato da Azra che la chiavetta USB, con cui Yesim lo sta ricattando, è in realtà priva di contenuti. Guzide si reca nuovamente da Dundar con i risultati del test del DNA ma, mentre gli accarezza il viso, lui si ritrae… Seguici su Instagram.