Tradimento, anticipazioni 20 giugno (pomeriggio): Sezai dimesso dall’ospedale

Tradimento, anticipazioni puntata pomeridiana di venerdì 20 giugno 2025

Sezai viene finalmente dimesso dall’ospedale, ma dovrà seguire una dieta specifica per ridurre il rischio di futuri infarti. Nel frattempo, Oltan decide di incontrare Kadriye Bedel, conosciuta come Zennure, per svelare i misteri legati al suo passato. Asli, con un abile stratagemma, invita sia Tolga che Oylum a casa sua, creando l‘occasione per farli incontrare e tentare di riavvicinarli; dopo averli lasciati soli a parlare, si sposta in cortile. Proprio in quel momento, scoppia un litigio tra due vicini e, durante lo scontro, parte un colpo di pistola che colpisce Asli, lasciandola gravemente ferita… Seguici su Instagram.