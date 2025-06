Tradimento, anticipazioni 21 giugno: Ipek scappa di casa arrabbiata…

Tradimento, anticipazioni puntata di sabato 21 giugno 2025

Un sito web diffonde la notizia del viaggio a Eshme di Guzide e Tarik, suscitando la reazione furiosa del presunto figlio di Tarik, l’affermato imprenditore Dundar Terzioglu. Ozan, sconvolto, fatica ad accettare che Guzide stia tentando nuovamente una riconciliazione dopo due fallimenti precedenti. Nel frattempo, Tolga si reca da Kahraman e riesce a placare la sua rabbia spiegandogli che Oylum non ha commesso nulla di sbagliato e che un amico in comune aveva organizzato l’incontro a loro insaputa.

Durante un’intervista televisiva, Dundar smentisce pubblicamente Guzide e Tarik, annunciando l’intenzione di procedere legalmente contro di loro. Kahraman va quindi da Guzide per scusarsi con Oylum, ma lei rifiuta di rivolgergli la parola. Nel frattempo, Ipek trova un pretesto per discutere ancora con Sezai e abbandona la casa furiosa. La situazione si complica ulteriormente quando il cellulare di Ipek risulta irraggiungibile e, poco dopo, Sezai riceve un messaggio sconvolgente dalla figlia, che annuncia il suo intento di togliersi la vita. Disperato, Sezai si rivolge immediatamente a Guzide in cerca di aiuto… Seguici su Instagram.