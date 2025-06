Tradimento, anticipazioni 22 giugno: Kahraman chiede perdono a Oylum ma…

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 22 giugno 2025

Ozan è certo che il presunto suicidio di Ipek sia solo una messa in scena. Per non sembrare troppo crudele, cerca di convincere Sezai dell’idea che Ipek sia sopravvissuta all’incidente, sia riuscita a uscire dall’auto, ma che, completamente bagnata, possa essere finita in ipotermia e svenuta da qualche parte. Anche Umit condivide questa teoria.

Nel frattempo, Mualla si precipita a casa di Guzide e comincia ad insultare Oylum, accusandola di aver tradito Kahraman. Nonostante i toni accesi, Oylum e Guzide tentano di invitarla educatamente ad andarsene, ma lei si rifiuta e pretende di prendere il bambino. La situazione degenera ulteriormente quando arriva Kahraman con un mazzo di fiori per Oylum e, trovandosi davanti alla scena tumultuosa creata dalla zia, perde la calma. Chiede quindi a Ensar di riportarla a casa. Mortificato, Kahraman si scusa per quanto accaduto e supplica Oylum di perdonarlo e di tornare con lui, ma lei decide di allontanarsi.

Successivamente, Mualla avvisa Ilknur di non diffondere altre voci riguardanti la sua famiglia. Intanto, le ricerche di Ipek continuano senza alcun risultato evidente. Serra manifesta dei sintomi di nausea davanti ad Azra, ma preferisce non dire nulla…