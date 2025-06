Tradimento, anticipazioni 23 giugno: Yesim convinta che Ipek sia ancora viva

Tradimento, anticipazioni puntata di lunedì 23 giugno 2025

Le ricerche per ritrovare Ipek proseguono senza sosta. Sezai, determinato a non arrendersi, insiste affinché gli sforzi continuino ancora per un po'. Parallelamente, Yesim decide di adottare un approccio diverso per trovare la ragazza: si mette a bussare porta per porta agli abitanti della zona dove è stata ritrovata l'auto di Ipek, convinta che lei sia ancora viva. La sua intuizione si rivela vincente: dopo numerosi tentativi, Yesim giunge finalmente alla casa di Mustafa e Iffet, dove scopre che Ipek si sta nascondendo…