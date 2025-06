Tradimento, anticipazioni puntata di giovedì 26 giugno 2025

Ozan chiede a Oylum di consegnargli i vestiti per il matrimonio direttamente in cantiere, altrimenti rischia di non riuscire a partecipare alla cerimonia. La ragazza arriva proprio mentre Kahraman, nel tentativo di salvare Ozan da un incidente, viene travolto dal terriccio scaricato da uno dei camion presenti sul posto…