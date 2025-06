Tradimento, anticipazioni 3 giugno: Serra è molto agitata, ecco perché

Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 3 giugno 2025

Yesim propone a Umit di entrare in società nel Servizio Catering “Lo splendore di Oyku”. I due, alla fine, decidono di confidarsi con Guzide, che riesce a procurare loro un impiego presso la signora Alev. Nel frattempo, Serra è molto agitata a causa del comportamento ossessivo della sorella, che non smette di pulire la casa in modo compulsivo.

Tarik viene arrestato in seguito a una denuncia che lo accusa dell'omicidio di Korkmaz. Tuttavia, una volta arrivato in una stazione di polizia apparentemente deserta, si rende conto che qualcuno ha orchestrato tutto per incastrarlo…