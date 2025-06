Tradimento, anticipazioni 4 giugno: Ipek sembra serena ma…

Tradimento, anticipazioni puntata di mercoledì 4 giugno 2025

Tolga telefona a Oylum mentre tutti sono riuniti, ma Guzide prende il cellulare e risponde, intimandogli di non contattare più sua figlia e di dimenticarla. Kudret si presenta all'appuntamento con Oltan, che lo schiaffeggia per essersi introdotto, insieme a Tolga, nella casa dei Dicleli con l'intento di rapire Oylum e Can. Nel frattempo, Ipek è a cena con Sezai e Guzide per chiarire i malintesi, e la serata sembra procedere nel migliore dei modi. Ipek si sente felice, sollevata e al sicuro, soprattutto quando Sezai le rivela di essere a conoscenza della truffa legata all'automobile e le spiega che lui e Guzide hanno trovato una soluzione per recuperare il denaro da Tarik…