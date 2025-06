Tradimento, anticipazioni 5 giugno: Tolga viene ingannato e drogato, ecco perché

Tradimento, anticipazioni puntata di giovedì 5 giugno 2025

Kudret decide di recarsi in ufficio per prendere Tolga, determinato a mettere in atto il suo piano. Una volta arrivato, lo convince a bere qualche bicchiere, approfittando della situazione per drogarlo senza che Tolga se ne accorga. Successivamente, lo conduce in una festa esclusiva, circondata da atmosfere vivaci e da una moltitudine di donne attraenti, pianificando tutto con l’unico obiettivo di far sì che Tolga distolga completamente la sua attenzione da Oylum e inizi a dimenticare i suoi sentimenti per lei.

Nel frattempo, Guzide, Sezai e Ipek, che si erano appena alzati dal tavolo del ristorante, incrociano per caso il celebre psichiatra Serdar Ocze, una figura ben nota nell’ambiente e stretto amico di Guzide. Serdar li accoglie con grande entusiasmo e li invita calorosamente a fargli visita nel suo studio, aprendo così le porte a un incontro che potrebbe avere conseguenze significative.

Tuttavia, Ipek non tarda a manifestare il suo sospetto nei confronti dell'inaspettata coincidenza. Infatti, non esita ad accusare apertamente Sezai e Guzide di aver orchestrato quel presunto "incontro casuale" al solo scopo di spingerla a intraprendere un percorso terapeutico e accettare l'idea di farsi aiutare…