Tradimento, anticipazioni 7 giugno: Selin e Tolga, decisione importante

Tradimento, anticipazioni puntata di sabato 7 giugno 2025

Oltan scopre che il progetto per la costruzione dell’hotel Sharya, ricevuto dalla Russia, differisce significativamente da quello presentato dalla sua azienda. Ipek lo mette in guardia, insinuando il sospetto che Ersin stia cercando di sabotarlo. Quando Ersin arriva in ufficio, Oltan lo confronta con le prove, portandolo a reagire furiosamente contro Ipek. In un acceso scambio, Ersin rivela che lui e Ipek si conoscevano già e accusa lei di volerlo incastrare, ma Oltan, poco convinto, decide di procedere con una denuncia.

Yesim si mobilita per rintracciare l’automobile che ha quasi investito Guzide, chiedendo aiuto a Begum, una cliente che possiede un’azienda specializzata in sistemi di sorveglianza. Ipek, sopraffatta dal senso di colpa, si scusa con Guzide per il suo comportamento e le confessa che le sue azioni sono dettate dalla paura di perdere suo padre.

Arriva il giorno tanto atteso della cerimonia di premiazione di Ozan. Tutti i familiari si riuniscono all’evento, ma si rendono conto troppo tardi che nessuno ha avvisato Tarik. Quest’ultimo, arrivando inaspettatamente, crea un certo disagio. Tuttavia, l’atmosfera si ristabilisce e la serata procede con balli e divertimenti: Ozan danza con Oyku, Guzide con Sezai, Umit con Nazan, Oylum con Kahraman e Ipek con Oltan. Intanto, in un angolo tranquillo vicino al camino, Serra e Azra chiacchierano e spettegolano su Ipek.

Selin e Tolga prendono una decisione importante: vogliono adottare una bambina. Con un riconoscimento ormai in tasca, Ozan accetta l’offerta lavorativa da Kahraman per diventare responsabile del cantiere di un grande ospedale a Istanbul… Seguici su Instagram.