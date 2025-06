Tradimento, anticipazioni 8 giugno: Sezai, proposta di matrimonio a Guzide

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 8 giugno 2025

Sezai decide di portare Guzide lontano dal trambusto cittadino, conducendola in un ristorante immerso nella natura. È proprio lì che le chiede di sposarlo. Intanto, grazie a una segnalazione della sua cliente Begum, Yesim riesce a scoprire chi ha tentato di investire Guzide. Sconvolta dalla scoperta, chiama immediatamente Sezai per informarlo che la responsabile è sua figlia Ipek.

Di fronte alla verità, Sezai affronta duramente Ipek per l’attentato contro Guzide. La ragazza, tuttavia, lo accusa di non aver mai amato realmente sua madre e rivela di essere tornata dal Canada con l’unico scopo di vendicarla. Parallelamente, Ipek chiede aiuto a Tarik per cercare di allontanare Guzide da Sezai. Nel frattempo, Numan subisce un’emorragia cerebrale e viene visitato da Sezai, mentre Guzide annuncia alla famiglia e a Nazan la sua decisione di sposare Sezai. Ozan, sebbene contrario al volere di Guzide, inizia a lavorare presso l’azienda dei Dicleli. Intanto, Selin e Tolga riescono ad ottenere l’affidamento della bambina.

Tolga e Selin presentano la bambina a Oltan, ma quest’ultimo reagisce con perplessità, ritenendo che avrebbero dovuto consultarlo prima di fare un tale passo. Successivamente, Oltan e Ipek partono insieme per un viaggio di lavoro. Durante il tragitto, si trovano a soccorrere una famiglia coinvolta in un incidente stradale proprio davanti ai loro occhi… Seguici su Instagram.