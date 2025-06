Tradimento, anticipazioni puntata di lunedì 9 giugno 2025

Oltan e Ipek, rientrando da un viaggio di lavoro, decidono di fermarsi per la notte in una pensione, dove tra loro scatta un bacio. Nel frattempo, Yesim e Umit incontrano una ricca signora di nome Semiha, interessata a organizzare una cena per celebrare il compleanno del marito. Mualla, davanti al tribunale, approva il divorzio tra Oylum e Behram… Seguici su Instagram.