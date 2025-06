Tradimento, anticipazioni dal 22 al 27 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 22 a venerdì 27 giugno 2025

Ozan è convinto che il presunto suicidio di Ipek sia solo una messinscena. Per non sembrare troppo duro, cerca di convincere Sezai che forse Ipek si sia salvata dall’incidente, sia riuscita a uscire dall’auto e, inzuppata, possa essere svenuta da qualche parte a causa dell’ipotermia. Umit condivide la stessa convinzione. Intanto, Mualla fa irruzione a casa di Guzide insultando Oylum per aver tradito Kahraman. Nonostante gli inviti di Guzide e Oylum a lasciare la casa, Mualla si rifiuta e pretende di prendere il bambino. L’arrivo di Kahraman, con un mazzo di fiori per Oylum, peggiora la situazione: furioso per la scenata della zia, incarica Ensar di accompagnarla via. Mortificato, Kahraman chiede perdono a Oylum e le implora di tornare insieme, ma lei se ne va.

Nel frattempo, Mualla mette in guardia Ilknur, intimandole di non permettersi più di parlare della sua famiglia. Le ricerche di Ipek proseguono senza successo, mentre Serra ha una crisi di nausea davanti ad Azra, ma preferisce tacere. Sezai, deciso a non perdere la speranza, insiste perché le ricerche vadano avanti. Yesim, invece, decide di agire in modo diverso: inizia a bussare porta a porta nelle vicinanze del luogo in cui è stata ritrovata l’auto di Ipek, convinta che la ragazza sia ancora viva. E ha ragione: dopo diversi tentativi, trova Ipek nascosta in casa di Mustafa e Iffet.

Yesim corre a informare Oltan, che si presenta da Ipek, la affronta e poi la lascia. Subito dopo, Oltan riferisce tutto a Guzide, che si precipita da Sezai. Furioso e deluso dal comportamento della figlia, Sezai caccia di casa sia Ipek che Neva, senza ascoltare spiegazioni.

In quegli stessi giorni, Guzide riceve la visita di Kadriye, una donna disperata che le chiede aiuto per ritrovare il figlio che le è stato portato via anni prima. Ipek, nel frattempo, tenta invano di riconquistare Oltan, che la fa cacciare brutalmente dalle sue guardie. Sezai si reca poi da Guzide e le chiede di sposarlo. Lei accetta, e il giorno successivo i due celebrano il matrimonio.

Selin viene finalmente dimessa dall'ospedale e torna a casa, dove Serra è pronta ad accoglierla. Ozan chiede a Oylum di portargli i suoi abiti direttamente al cantiere, per riuscire a partecipare alle nozze in tempo. Proprio mentre Oylum arriva, Kahraman rischia la vita per salvare Ozan da un incidente e resta sepolto sotto una montagna di terriccio scaricato da un camion. Trasportato d'urgenza in ospedale, viene sottoposto a un delicato intervento per la rimozione della milza e ricoverato in terapia intensiva…