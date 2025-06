Tradimento, anticipazioni dall’8 al 14 giugno 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 8 a sabato 14 giugno 2025

Sezai decide di portare Guzide lontano dal caos della città, in un ristorante immerso nella natura, dove le chiede di sposarlo. Intanto, grazie all’aiuto della cliente Begum, Yesim scopre con sgomento che è stata Ipek a tentare di investire Guzide. Sconvolta, chiama subito Sezai per informarlo. Di fronte al padre, Ipek riceve un duro rimprovero e, a sua volta, lo accusa di non aver mai amato davvero sua madre e di essere tornata dal Canada soltanto per vendicarla. La ragazza poi si rivolge a Tarik, chiedendogli di trovare un modo per allontanare Guzide dalla vita di Sezai.

Nel frattempo, Numan viene colpito da un’emorragia cerebrale e Sezai si reca a fargli visita. Guzide comunica alla famiglia e a Nazan l’intenzione di sposare Sezai, mentre Ozan si appresta a entrare nell’azienda dei Dicleli, decisione che Guzide non approva. Selin e Tolga ottengono l’affidamento di una bambina, ma quando la presentano a Oltan, questi rimane spiazzato per non essere stato coinvolto nella decisione. Successivamente, Oltan e Ipek partono insieme per un viaggio di lavoro e, dopo aver soccorso una famiglia vittima di un incidente, tra i due scocca un bacio durante una notte trascorsa in una pensione.

Intanto, Yesim e Umit ricevono un incarico da una ricca cliente, Semiha, che vuole organizzare la cena per il compleanno del marito Kadir Akinaslan. Mualla, nel frattempo, acconsente al divorzio di Oylum da Behram davanti al giudice. Si celebra quindi il matrimonio tra Oylum e Kahraman, mentre Umit e Yesim curano l’evento per Kadir. La serata sembra perfetta, ma viene sconvolta dalla morte improvvisa dell’uomo d’affari. Semiha accusa Yesim e Umit di avvelenamento e i due vengono arrestati.

La felicità di Selin e Tolga per l’arrivo della piccola affidata viene spezzata dalla sua morte improvvisa, causata dalla sindrome della morte in culla. I due sono devastati e Selin, disperata, decide di andare dalla famiglia biologica della bambina per chiedere perdono, accompagnata da Tolga. Nel frattempo, Guzide e Sezai si occupano di Yesim e Umit: Sezai accetta di difendere Umit, mentre Guzide assiste Yesim. L’accusa è pesante: omicidio colposo.

Un sito di gossip minaccia di diffondere la notizia della morte della piccola, chiedendo denaro a Oltan per evitare la pubblicazione. Intanto, Tolga trova Selin nella cameretta della bambina mentre tenta di togliersi la vita. Riesce a fermarla e a farla ricoverare in una clinica psichiatrica. Serra, lasciata a controllare Selin, invece, si allontana per incontrare Ipek e Azra, lasciando Tolga ad affrontare il dramma da solo.

Sezai decide di pagare la cauzione per Umit, mentre Guzide impone che quella di Yesim sia saldata da Tarik. I due escono dal carcere in attesa di processo. Intanto, un video che ritrae Sezai e Guzide al tribunale viene diffuso in rete, facendo infuriare Ipek, che si sente nuovamente tradita dal padre e abbandona casa.

Oylum vive un momento di serenità in montagna con Kahraman e Can, vivendo finalmente un’esperienza da famiglia. Tolga, intanto, trova conforto nell’alcol, mentre Serra approfitta del suo stato di ebbrezza per infilarsi nel suo letto. Mualla, contrariamente a quanto temuto da Ilknur, raggiunge Oylum e Kahraman solo per consegnare loro dei dolci.

Nel frattempo, Ayse, ignara del contenuto, lava il peluche di Oyku, al cui interno è nascosta una chiavetta USB con un video compromettente in cui Tarik spara a Korkmaz. Yesim si infuria e Tarik, scoperto il pericolo, si fa aiutare da Taner per hackerare l'email di Yesim e impedire che il video venga diffuso…