Tradimento, anticipazioni 14 giugno: Tolga ubriaco, Serra se ne approfitta!

Tradimento, anticipazioni puntata di sabato 14 giugno 2025

Guzide, dopo un incontro fortuito con Begum, scopre alcuni dettagli sconvolgenti. Begum le mostra i video che dimostrano come fosse proprio Ipek alla guida dell’auto che ha tentato di investirla. Inoltre, le rivela che sia Sezai che Yesim erano a conoscenza dei filmati. Una volta appresa questa informazione, Guzide realizza che Sezai le ha mentito. Sentendosi profondamente tradita, decide di interrompere ogni rapporto con lui, sia sul piano personale che lavorativo. Nel frattempo, Ipek, dopo aver scoperto che suo padre ha accettato di difendere Umit come avvocato, si sente delusa e lascia la casa.

Selin viene ricoverata in una clinica psichiatrica, mentre Tolga e Serra cercano di distrarsi tornando a casa e affrontando i segni lasciati dal difficile gesto di Selin. Tuttavia, Tolga finisce per sentirsi ulteriormente sopraffatto e cede all’alcool. Intanto, Oltan si reca da Ipek e la visita si conclude con loro due insieme a letto. Mualla chiede a Ilknur di accompagnarla nel luogo in cui Oylum e Kahraman stanno trascorrendo una breve luna di miele. Anche se Ilknur sospetta che Mualla voglia disturbare la serenità della coppia, il vero intento della signora è solo consegnare loro un cesto pieno di dolci.

Nel frattempo, Ayse lava l'orsacchiotto di Oyku, ignara che al suo interno è nascosta una chiavetta USB contenente il video che mostra Tarik mentre spara a Korkmaz. Yesim si infuria per l'accaduto, e Tarik scopre che quel video è anche conservato in una mail sulla casella di Yesim. Con l'aiuto di Taner, decide quindi di hackerare l'account per impedire a chiunque di accedere al contenuto del messaggio. Infine, approfittando del fatto che Tolga sia ubriaco, Serra si intrufola nel suo letto durante la notte…