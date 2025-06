Ümit verrà ferito a Tradimento, ecco perché

Ogni lavoro ha i suoi rischi, persino quello di un cuoco. Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Ümit Özgüder (Cem Sürgit) se la vedrà davvero brutta a causa di un cliente molesto. In tutto ciò, ovviamente, avrà un ruolo anche la sua socia Yeşim Denizeren (Asena Girişken).

Tradimento, news: successo per l’attività di catering di Yeşim e Ümit

L’attività di catering aperta da Yeşim e Ümit si rivelerà un vero e proprio successo nel momento in cui dimostreranno che non sono stati loro ad avvelenare ed uccidere l’importante uomo d’affari Kadir Akinaslan. Grazie ad una serie di indagini parallele, i due soci inchioderanno la moglie dell’uomo e il suo amante per il crimine, ripulendo definitivamente la loro immagine nel bel mezzo di un talk show televisivo.

Tutto ciò, ovviamente, si tradurrà in una vera e propria pubblicità positiva per la loro attività di catering, tant’è che Özgüder e la Denizeren riceveranno tantissime offerte. Per tale ragione, i due si troveranno costretti anche a vedere dei potenziali clienti da soli e, in un’occasione, uno degli stessi rivolgerà delle avance piuttosto pesanti a Yeşim, che riuscirà comunque a tirarsi indietro senza alcun tipo di danno.

Tradimento, trame: un altro cliente molesto per Yeşim

Tuttavia, possiamo dirvi sin da ora che Yeşim non sarà sempre così fortunata. In un successivo colloquio preliminare successivo, la moglie di Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) attirerà infatti le attenzioni di un uomo avanti con l’età, il quale non disdegnerà di riempirla di complimenti anche di fronte a Ümit.

Visto che avrà una mezza cotta per la partner d’affari, che si starà impegnando a nascondere a tutti quanti, il fratello di Güzide (Vahide Perçin) cercherà dapprima di non perdere la pazienza, ma alla fine interverrà nell’istante in cui il possibile cliente diventerà ancora più molesto. E così lo scontro fisico tra i due uomini sarà inevitabile…

Tradimento, spoiler: Ümit viene ferito; ecco perché

Tutto ciò si tradurrà dunque in un grosso spavento: possiamo infatti anticiparvi che l’ipotetico cliente avrà sulla sua cinta una pistola, che tenterà di utilizzare contro Ümit. Dall’arma partirà dunque un colpo, lo stesso che ferirà il povero Özgüder ad una mano. Umit verrà quindi portato in ospedale e, dopo averlo medicato, i medici gli diranno che deve portare la fascia per alcuni giorni affinché la ferita non si disinfetti.

Un pericolo scampato che aprirà anche diverse dinamiche: oltre a Guzide, si presenteranno infatti in ospedale anche Ozan (Yusuf Çim) ed il “figlio ritrovato” Dündar Terzioğlu (Birsen Altuntaş). Quest’ultimo avrà così modo di interagire nuovamente con Yeşim, dopo averla incontrata una prima volta per caso a casa della “madre”.

Tale particolare, apparentemente di poco conto, si rivelerà così importante nelle puntate a venire della dizi, in primis perché Tarik si comporterà davvero in maniera strana ogni volta che, grazie a Yeşim, Dündar sarà nelle sue vicinanze. Che cosa ci sarà sotto? Seguici su Instagram.