Tradimento, trama 19 giugno: Yesim e Umit, la partecipazione televisiva è un successo!

Tradimento, anticipazioni puntata di giovedì 19 giugno 2025

Tolga si imbatte in Asli, una cara amica che non vede da tempo e che è appena rientrata da un lungo viaggio in India. Nel frattempo, la signora Birgul, grazie alla sua determinazione e al suo carisma, riesce a persuadere Yesim e Umit a prendere parte alla sua trasmissione televisiva. La partecipazione dei due riceve un'accoglienza calorosa non solo da parte del numeroso pubblico presente, ma anche dal signor Kemal, il fratello del defunto, che mostra profonda gratitudine nei loro confronti. Kemal non si limita solo a ringraziarli per la loro presenza e il loro intervento, ma promette anche di offrire il suo pieno sostegno per aiutarli a costruire un futuro migliore….