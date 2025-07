La forza di una donna: Arif confessa a Ender che ama Bahar! | Anticipazioni

Fino a quando Arif Kara (Feyyaz Duman) riuscirà a nascondere a tutti quanti che è innamorato di Bahar (Özge Özpirinççi)? Occhio alle puntate de La forza di una donna in onda tra qualche settimana, visto che il barista confesserà a Enver Sarıkadi (Şerif Erol) che prova qualcosa per la sua vicina di casa…

La forza di una donna, news: Bahar caccia Enver di casa, ecco perché

La storyline arriverà ad un punto di svolta quando Nisan (Kübra Süzgün), dal cellulare della madre, telefonerà per sbaglio al vecchio numero di Şirin (Seray Kaya), che la stessa Bahar aveva tenuto registrato perché apparteneva alla presunta e misteriosa amante del “defunto” marito Sarp (Caner Cindoruk).

La nuova proprietaria del recapito risponderà al telefono e, tra una domanda e l’altra, farà sapere a Bahar che quasi tutte le persone che sbagliano numero chiedono di una tale Şirin. A quel punto, Bahar capirà che la sorellastra è stata probabilmente l’amante di Sarp e, furiosa, caccerà in malo modo dalla sua casa di Tarlabaşı anche il patrigno Enver, che si era trasferito proprio lì da lei in seguito ad un aspro litigio con Şirin.

La forza di una donna, trame: Enver ospite di Arif e Yusuf

Ovviamente, Bahar inviterà Enver a tornare dalla madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) e a sanare tutti i tradimenti nati grazie alle malefatte di Şirin. Tuttavia, dato che sarà deciso ad assistere la figliastra – gravemente malata di anemia aplastica – e i “nipoti” Nisan e Doruk (Ali Semi Sefil), Enver non vorrà proprio saperne di allontanarsi da Tarlabaşı.

Proprio per tale ragione, il sarto chiederà ad Arif se ha un appartamento sfitto nelle vicinanze di quello di Bahar. Anche se la risposta sarà negativa, Kara proporrà a Enver una soluzione alternativa: deciderà di ospitarlo a casa sua, nonostante le proteste del padre Yusuf (Yaşar Uzel), stufo dei modi estremamente dolci e cortesi dell’uomo. Una convivenza a tre che, col trascorrere dei giorni, porterà Arif a confidarsi con Enver…

La forza di una donna, spoiler: Arif rivela a Ender che è innamorato di Bahar!

Possiamo anticiparvi che, nel corso di una cena, Arif dirà a Enver di essere innamorato di Bahar. Tuttavia, l’uomo non avrà alcuna speranza di far breccia nel cuore della donna, ancora profondamente legata al ricordo di Sarp e convinta del fatto che sia ancora vivo (cosa che, come vi abbiamo anticipato, è vera).

A sorpresa, Enver inviterà però Arif a non arrendersi e gli farà presente che, nonostante tutto, Bahar lo considera già una persona estremamente importante nella sua vita. Un pensiero, quello di Enver, che non sarà del tutto sbagliato, dato che Bahar comincerà a provare una sorta di gelosia ogni volta che Arif sarà nelle vicinanze dell’ex fidanzata Berşan (Sahra Şaş). Tutto ciò basterà, però, per far nascere una nuova coppia?

Occhio perché tanti altri colpi di scena sono in arrivo, in primis perché Bahar inizierà a muoversi per rintracciare Jülide (Şebnem Köstem), la madre di Sarp, colpevole di averla quasi investita anche se avrà finto di non riconoscerla… Seguici su Instagram.