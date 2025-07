La forza di una donna: Piril incontra Bahar e… | Anticipazioni

Tra non troppo tempo, le due mogli di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) si ritroveranno faccia a faccia nello stesso posto: una svolta fondamentale che avverrà nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna e che verrà innescata da Pırıl (Ahu Yağtu), la seconda moglie dell’uomo.

La forza di una donna, news: Piril scopre che Bahar e i bambini sono ancora vivi

Come vi abbiamo anticipato precedentemente, Sarp ha cambiato il suo nome in Alp Karahan e ha sposato Piril, dalla quale ha avuto due bambini, i gemelli di un anno Ali e Ümer. Tuttavia, “Alp” avrà fondato la sua nuova vita su una menzogna, visto che qualcuno sarà riuscito a convincerlo del fatto che Bahar (Özge Özpirinççi) e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) sarebbero morti.

La verità comincerà a spaventare anche Piril nel momento in cui, dopo aver avviato delle personali indagini, il padre Suat (Gazanfer Ündüz) la metterà al corrente del fatto che la prima consorte e i figli di primo letto di “Alp” sono vivi e vegeti e vivono a Istanbul. A quel punto, Piril si farà prendere dal panico e riuscirà a convincere “Alp” a ritornare in America, dove erano stati negli ultimi tre anni prima di decidere di ritornare in Turchia…

La forza di una donna, trame: le indagini di Piril sul padre

In attesa di capire se Jülide (Şebnem Köstem), la madre di Sarp, abbia avuto un ruolo in questa brutta storia, Piril vorrà comunque dare un volto a Bahar, Nisan e Doruk. Proprio per questo, dopo aver scoperto che anche i tre credono a loro volta che Sarp sia passato a miglior vita in seguito ad un incidente in mare, Piril darà l’ordine al braccio destro del padre di seguirli per scattare loro alcune fotografie.

In questo modo, Piril “conoscerà” le facce di Bahar, Nisan e Doruk: un escamotage narrativo che alimenterà ancora di più le paure della signora “Karahan”, dato che la prima famiglia del marito le apparirà più concreta che mai.

La forza di una donna, spoiler: Piril incontrerà Bahar!

Incurante dell’ordine di Suat di non muovere un dito per evitare di far crollare il castello di bugie costruito attorno ad “Alp”, Piril si spingerà oltre con la sua insana curiosità e si farà dare l’indirizzo della scuola di Nisan e Doruk, oltre quello dell’appartamento dove i bambini risiedono con Bahar.

Agendo in tale maniera, Piril si troverà faccia a faccia con Bahar per la prima volta e, come se non bastasse, incontrerà anche Nisan e Doruk, visto che raggiungerà tutti loro al termine delle lezioni scolastica all’uscita dell’istituto. Facendosi coraggio, Piril scambierà addirittura qualche parola con Bahar, ma eviterà di dirle chi sia in realtà.

Un avvicinamento che, col proseguire delle puntate, potrebbe farsi sempre più pericoloso, visto che “Alp” darà l’impressione di non voler partire davvero per l’America e si recherà più volte, sconsolato, sulle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk. Insomma, la complicata storyline è soltanto all’inizio… Seguici su Instagram.