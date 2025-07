La Promessa: Catalina rivolge una richiesta a Jana | Anticipazioni

La gravidanza darà più di un grattacapo a Catalina de Lujan (Carmen Asecas) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Non a caso, ad un certo punto, la figlia maggiore di Alonso (Manuel Regueiro) farà una richiesta particolare alla cognata Jana Exposito (Ana Garces). Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

La Promessa, news: Catalina scopre di aspettare due gemelli

La storyline arriverà ad un vero e proprio punto di svolta nel momento in cui, in seguito ad un lieve distacco della placenta, Catalina avrà modo di scoprire di essere in attesa di due gemelli. Soccorsa tempestivamente da Alonso, che si metterà in contatto con il dottor Ferrer (Miguel Mota), la Lujan dovrà dunque osservare il più completo riposo per portare a termine la sua gravidanza.

Proprio per questo, visto che avrà abbastanza tempo libero per pensare al suo futuro, Catalina chiederà a Alonso di lasciarle in eredità, anche per i suoi bambini, un palazzo ormai in rovina nei pressi di Cadice. Una richiesta che, neanche a dirlo, innescherà dei nuovi conflitti tra Alonso e Cruz, vera “erede” di quel palazzo visto che apparteneva al defunto padre Juan.

Anche se legalmente potrà disporre di quel bene, in quanto marito della Ezquerdo, Alonso non se la sentirà di agire senza il consenso della consorte, che rifiuterà categoricamente di lasciare qualcosa di suo all’odiata figliastra.

La Promessa, spoiler: Catalina fa una richiesta particolare a Jana

Nel frattempo, i marchesi dovranno occuparsi di un altro possibile “disastro”: Cruz non reagirà infatti nel migliore dei modi quando Jana e Manuel (Arturo Garcia Sancho) la metteranno al corrente del fatto che sono in attesi del loro primo erede. La marchesa capirà infatti che i due sono stati intimi da molto tempo prima del matrimonio e ricorderà loro che adesso devono badare anche all’etichetta per evitare nuovi scandali, dopo la notizia – apparsa sui giornali – del lavoro di domestica precedente della Exposito.

Incurante di tale chiacchiere, Catalina stabilirà un rapporto sempre più confidenziale con Jana, che apprezzerà tantissimo. Proprio per questo, nel bel mezzo di un dialogo accorato, le chiederà di prendersi cura dei suoi bambini, qualora dovesse accaderle qualcosa. Catalina sentirà infatti che le forze la stanno pian piano abbandonando e temerà di perdere la vita nei momenti successivi al parto.

La Promessa, trame: Manuel e Jana dalla parte di Catalina

Ovviamente, anche se la inviterà ad essere positiva e confiderà nel fatto che non le accadrà nulla, Jana prometterà a Catalina che ci sarà sempre, ogni volta che avrà bisogno del suo aiuto. Una promessa che successivamente anche Manuel farà alla sorella, appena entrerà a conoscenza di tutte le sue paure nascoste legate alla gravidanza gemellare e al parto sempre più vicino.

Ma davvero Catalina starà rischiando la vita o le sue saranno soltanto delle paure infondate? Occhio perché, nell’arco delle prossime settimane, questa trama prenderà sempre più spazio nelle vicende della telenovela… Seguici su Instagram.