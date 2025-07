Tempesta d’amore: Erik ritrova sua cugina Fanny! Ecco la loro storia… | Anticipazioni tedesche

Un nuovo personaggio è da qualche mese entrato a far parte del cast fisso di Tempesta d’amore nelle puntate in onda in Germania. E, come spesso accaduto in passato nella soap, non si tratterà di una totale sconosciuta! La 21^ stagione di Sturm der Liebe vedrà infatti l’ingresso di Fanny Schätzl (Johanna Graen), la cugina di Erik Klee (Sven Waasner)! Ecco dunque la loro storia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Fanny è la cugina di Erik

Ogni stagione di Tempesta d’amore è stata tradizionalmente accompagnata da grandi novità a livello di cast… e la 21^ annata della soap non farà eccezione! Nei prossimi mesi faremo infatti la conoscenza di un personaggio molto interessante, legato a filo doppio con uno dei volti più amati degli ultimi anni: Erik Vogt (ora “Klee” grazie al suo matrimonio con Yvonne).

Nel corso della puntata 4346 l’uomo riceverà infatti una visita a sorpresa da una parente non proprio amatissima: sua cugina Fanny Schätzl! In passato i due ebbero infatti dei rapporti piuttosto tesi che porteranno Erik a mantenere le distanze dalla consanguinea. La situazione, però, è destinata a cambiare…

Con il passare del tempo, Klee si renderà infatti conto di aver mal giudicato Fanny, scoprendo in quest’ultima una giovane donna molto sensibile e dal cuore d’oro, nonostante il suo passato difficile. Rimasta traumatizzata dalla scoperta che suo padre conduceva una doppia vita, la ragazza si è infatti rifugiata in un mondo protetto circondandosi di piante… da lei considerate come delle vere e proprie amiche!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Fanny innamorata di Vincent

Dolce e sensibile, nonostante la sua bizzarra passione per i vegetali Fanny riuscirà dunque a conquistarsi l’affetto di tutti al Fürstenhof, ricucendo anche i rapporti con Erik. Ci sarà però qualcuno in particolare che entrerà nel cuore della ragazza…

La Schätzl si innamorerà infatti perdutamente di Vincent (Martin Walde), personaggio che conosciamo molto bene anche in Italia, in quanto attuale co-protagonista maschile della 2o^ stagione della soap. Purtroppo per lei, però, lui avrà occhi solo per Katja (Isabell Stern)…

Col cuore a pezzi, Fanny si rassegnerà dunque a limitarsi al ruolo di “semplice amica” per il proprio amato, convinta di non avere chance con lui. Ma sarà davvero così? Per ora possiamo anticiparvi che la relazione tra Katja e Vincent è destinata ad incrinarsi per colpa della gelosia del veterinario. E a quel punto tutte le porte si riapriranno…

In attesa di scoprire come si svilupperà questa appassionante storyline, vi ricordiamo che sia in Italia che in Germania Tempesta d’amore è attualmente ferma a causa della consueta pausa estiva e, da noi, tornerà con le puntate inedite a partire dal 1° settembre! Seguici su Instagram.