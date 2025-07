Tempesta d’amore: Vincent confessa l’intrigo contro Markus. Perderà Katja? | Anticipazioni tedesche

La gelosia non è mai una buona consigliera. Lo sa bene Vincent Ritter (Martin Walde), che nella prossima stagione di Tempesta d’amore finirà per commettere un gravissimo gesto destinato a costargli caro… Ecco infatti cosa accadrà nella 21^ stagione di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vincent provoca un incidente a Markus

Una clamorosa storyline sta da qualche mese sconvolgendo i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore. Archiviato il doloroso triangolo con Ana (Seluna-Delta Kokol) e Philipp (Robin Schick), Vincent si ritroverà suo malgrado invischiato in un nuovo complesso intreccio amoroso con niente altri che suo padre!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nella prossima stagione di Sturm der Liebe il bel veterinario si innamorerà infatti di Katja Saalfeld (Isabell Stern), che – ricambiandolo – lascerà Markus (Timo Ben Schöfer) per poter iniziare una relazione con Ritter. Il legame tra la Saalfeld e Scwarzbach, però, si rivelerà più solido del previsto…

Già scottato dal triste epilogo del suo amore con Ana, Vincent inizierà così a temere di vedere la storia ripetersi, finendo sempre più vittima di una gelosia che diventerà ossessiva. E sarà proprio il timore di un riavvicinamento tra il padre e la sua amata che lo porterà a tentare di boicottare un incontro tra questi ultimi con un intrigo dalle conseguenze drammatiche…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vincent confessa il suo intrigo

Se inizialmente Ritter sperava solo di rovinare il presunto appuntamento tra Schwarzbach e la Saalfeld assegnando al genitore un cavallo problematico, la situazione sfuggirà presto dal suo controllo: non riuscendo a controllare l’animale, Markus avrà infatti un incidente finendo in ospedale! E a quel punto Vincent si troverà a dover fare i conti con le conseguenze del suo gravissimo gesto.

Temendo la reazione di Katja, inizialmente Ritter confesserà solo all’amica Fanny (Johanna Graen) la verità sull’accaduto. Ben presto, però, i morsi della coscienza cominceranno a tormentare il bel bel veterinario, che finirà così che ammettere tutto davanti a Katja.

Inutile dire che la donna resterà sconvolta dal comportamento del fidanzato e pretenderà che quest’ultimo si assuma le proprie responsabilità. Il risultato? Non solo Vincent verrà ripudiato dal padre (che chiuderà i rapporti con lui una volta appresa la verità), ma rischierà di perdere anche la donna che ama! Delusa dal compagno, Katja si riavvicinerà infatti pericolosamente a Markus…

In attesa di scoprire come si svilupperà questa appassionante storyline, vi ricordiamo che in Italia Tempesta d'amore è attualmente ferma a causa della consueta pausa estiva e tornerà con nuove puntate inedite a partire dal 1° settembre!