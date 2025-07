Tempesta d’amore: Michael riceve un’inattesa proposta di matrimonio! Ecco da chi… | Anticipazioni tedesche

Una trama davvero originalissima sta appassionando i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Nella prossima stagione di Tempesta d’amore colei che sembrava destinata ad essere la principale antagonista di Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) avrà infatti uno sviluppo inaspettato, finendo per coinvolgere altri personaggi… Ecco infatti cosa accadrà nella 21^ stagione di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Larissa costretta a sposarsi

Mentre in Italia la 20^ stagione di Tempesta d’amore sta per entrare nella sua fase più importante, in Germania ha fatto spazio ormai da ormai parecchi mesi ad un nuovo capitolo della soap, con protagonisti assoluti Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert), rispettivamente figli di Katja (Isabell Stern) e della nuova dark lady Sophia (Krista Birkner). Se quest’ultima ostacolerà in ogni modo l’amore tra i due protagonisti, a complicare ulteriormente la situazione arriverà Larissa Mahnke (Vivien Wulf), una ricca ereditiera perdutamente innamorata di Henry.

Non c’è dunque da stupirsi se Sophia tenterà in ogni modo di spingere il figlio verso colei che sembrerebbe essere la nuora perfetta. Larissa, però, si rivelerà essere tutt’altro che un’ingenua pedina nelle mani della perfida donna! Unica superstite di una ricchissima famiglia di imprenditori, la ragazza vive con un terribile peso: per volere di suo padre, potrà ereditare il patrimonio di famiglia solo se si sposerà entro un’età ben definita. Un conto alla rovescia che sta per scadere…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Larissa propone a Michael delle finte nozze

Non c’è dunque da stupirsi se la Mahnke cercherà di convolare a nozze con Henry il prima possibile. Quando però il suo “amato” le confesserà di essere stato costretto da Sophia a fingersi innamorato di lei, tutto cambierà. Sconvolta, Larissa si alleerà infatti con i due protagonisti aiutandoli ad ingannare Sophia mantenendo la sua relazione-farsa con Henry… almeno fino a quando nella sua vita non arriverà Yannik Rudloff (Jo Weil), il nuovo medico del Fürstenhof!

Perdutamente innamorata del nuovo arrivato (da cui verrà ricambiata con altrettanta intensità), la ragazza penserà di potersi finalmente sposare per amore. Anche questa volta, però, per lei è in arrivo una brutta sorpresa: Yannik è ancora ufficialmente sposato con la sua ex moglie e non può dunque contrarre un nuovo vincolo matrimoniale. E ora?

Disperata, Larissa tenterà così il tutto per tutto per non perdere la sua eredità, proponendo a Michael (Erich Altenkopf) – da poco tornato al Fürstenhof dopo un lungo periodo in Amazzonia – di diventare suo marito solo simbolicamente! Così facendo, però, la ragazza metterà in una situazione difficile non solo il dottor Niederbühl, ma anche Yannik. Riuscirà la Mahnke a salvare sia il suo patrimonio che l’amore? Lo scopriremo nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, in onda in Germania a partire da settembre. Seguici su Instagram.