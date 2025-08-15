La Promessa: Cruz cerca di “ingraziarsi” Leocadia ma… | Anticipazioni

Come reagirà Cruz Ezquerdo (Eva Martin) alla minaccia rappresentata dalla nuova dark lady Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano)? La risposta arriverà nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa: a sorpresa, la moglie di Alonso (Manuel Regueiro) cercherà di ingraziarsi la sua ospite, ma tale tentativo maldestro non avrà gli effetti sperati…

La Promessa, news: ecco perché Leocadia ce l’ha con Cruz

Come sapete, Leocadia ce l’avrà con Cruz per un motivo ben preciso: vent’anni prima, la Ezquerdo aveva commissionato infatti a Romulo Baeza (Joaquin Climent) il suo omicidio. Un compito che il maggiordomo non è riuscito a portare avanti quando ha scoperto che Leocadia era in attesa della figlia Angela (Marta Costa).

Dopo essere sparita nel nulla, tant’è che Cruz ha sempre pensato che alla fine fosse stata davvero uccisa da Romulo, Leocadia si presenterà dunque a sorpresa a La Promessa. Un imprevisto non di poco conto per la Ezquerdo, che capirà di essere stata presa in giro dal proprio sottoposto. Tuttavia, dato che avrà un atteggiamento apparentemente amichevole, Cruz deciderà di concedere ospitalità a Leocadia e successivamente ad Angela. Almeno finché la “nobile” non le mostrerà il suo vero volto…

La Promessa, trame: Leocadia dichiara Guerra a Cruz

La storyline si movimenterà infatti nel momento in cui Cruz scoprirà che è stata proprio Leocadia a comunicare ai giornali scandalistici che Manuel (Arturo Garcia Sancho) ha sposato Jana Exposito (Ana Garces), una semplice domestica. Di conseguenza, i Lujan si troveranno ad affrontare una grossa crisi economica.

Da un lato Alonso si troverà costretto ad accettare un prestito dall’inaffidabile cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). Dall’altro Cruz giocherà a carte scoperte con Leocadia, ma avrà una bruttissima sorpresa: la Figueroa ammetterà infatti di “aver venduto” ai giornali lo scandalo del matrimonio tra Jana e Manuel. Inoltre, Leocadia giurerà alla Ezquerdo che quello è soltanto il primo tassello della sua vendetta, visto che vuole ridurre sul lastrico i Lujan senza sporcarsi le mani di sangue (a differenza di ciò che ha fatto lei, commissionando a Romulo il suo omicidio).

La Promessa, spoiler: Cruz cerca di “ingraziarsi” Leocadia ma…

Occhio dunque alla reazione di Cruz: dopo aver parlato con Petra Arcos (Marga Martinez), la Ezquerdo penserà di fare un tentativo di rappacificamento con Leocadia. In pratica, durante un discorso apparentemente chiarificatore, Cruz farà presente a Leocadia di non aver dormito per diversi mesi quando ha erroneamente creduto che Romulo l’avesse uccisa per via del suo ordine.

Cruz chiederà dunque a Leocadia di dimenticarsi di quel “fattaccio” e di riprendere la loro amicizia dal punto nel quale l’avevano lasciata, dato che il destino ha fatto sì che il peggio venisse evitato. Una volta che avrà terminato il suo discorso, Leocadia applaudirà però in maniera irriverente a Cruz e sottolineerà di non essere caduta nel suo teatrino.

Insomma, l'escamotage di Cruz per ingraziarsi Leocadia ed evitare la sua vendetta si rivelerà un completo fiasco. E Leocadia si farà sempre più pericolosa e minacciosa, dato che non metterà da parte il suo astio…