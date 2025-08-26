Tempesta d’amore: Caspar fugge, ma poi conquista Erik | Anticipazioni italiane

Momenti ad alto tasso emotivo sono in arrivo a Tempesta d’amore! Nelle puntate in arrivo in Italia dopo la pausa estiva una bellissima e amatissima coppia vedrà infatti l’intrusione di un terzo incomodo davvero inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a settembre su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Caspar fugge dal Fürstenhof

Poco prima dell’inizio della pausa estiva di Tempesta d’amore, un nuovo personaggio ha fatto la sua comparsa al Fürstenhof subito conquistando il cuore di tutti: Caspar Weiss (Andreas Hagl), un giovane orfano con un passato difficile alle spalle.

Subito affezionatasi al ragazzino, Yvonne (Tanja Lanäus) si è immediatamente presa cura di lui, arrivando ad ospitarlo a casa propria nonostante le iniziali rimostranze di Erik (Sven Waasner). Ed è stato allora che è venuta fuori la verità…

Per un caso fortuito, i coniugi Klee hanno infatti scoperto che il loro ospite non solo è minorenne, ma è fuggito da un istituto per minori! Il risultato? Mentre Erik e Yvonne penseranno a come aiutare il loro giovane amico, quest’ultimo – fraintendendo la situazione – si dileguerà, lasciando in segreto il Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Erik aiuta Caspar

Fortunatamente Yvonne si accorgerà in tempo di quanto accaduto e riuscirà insieme a Greta (Laura Osswald) a rintracciare il fuggitivo, convincendolo a tornare a casa. Ciononostante, la situazione sarà tutt’altro che risolta: in quanto minorenne, Caspar dovrebbe tornare in comunità!

Sarà allora che i Klee dimostreranno davvero quanto sia grande il loro cuore: mentre Yvonne si metterà in viaggio per Brandeburgo per andare a parlare con la direttrice dell’istituto da cui il ragazzino è fuggito, Erik resterà invece a Bichlheim insieme al giovanotto, con conseguenze inaspettate…

Grazie ai giorni trascorsi insieme, Caspar riuscirà infatti a fare finalmente breccia nel cuore di Erik, che non solo si affezionerà a quel giovane ribelle ma deciderà anche di aiutarlo a ottenere un nuovo tirocinio al Fürstenhof! E sarà solo l’inizio… Seguici su Instagram.