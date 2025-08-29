Tradimento, anticipazioni 5 settembre 2025 | Puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 5 settembre 2025

Dopo aver sparato a Tolga, Selin viene arrestata e, una volta in cella, si chiude completamente: rifiuta di testimoniare, smette di parlare e non richiede nemmeno l’assistenza di un avvocato. Intanto, Tolga viene ricoverato in ospedale in condizioni critiche, colpito da tre proiettili: uno al polmone, uno al rene e uno all’intestino. In un gesto nascosto, Oylum va a trovarlo, ma preferisce mantenere il segreto lontano dai Dicleli. Oltan impone ai suoi dipendenti il silenzio su quanto accaduto e manda Hamza a recuperare Serra, la quale, intuendo il pericolo, prende i soldi dalla cassaforte e fugge prima che lui riesca a trovarla. Nel frattempo, Guzide si reca da Kadriye decisa a scoprire tutta la verità sulla sua relazione con Sezai.

Venuta a sapere della sparatoria, Serra decide di trasferirsi da un amico, Alper. Oltan e Oylum si recano in ospedale dove il medico li informa della gravità delle condizioni di Tolga. Mualla sospetta che Oylum fosse insieme a lui al momento della sparatoria e teme che la ragazza provi ancora sentimenti per Tolga. In ospedale, Oltan incontra una giovane donna la cui sorella versa in gravi condizioni dopo essere stata brutalmente picchiata dall’ex fidanzato, Emrah. Determinato a intervenire, Oltan medita vendetta contro di lui. Intanto, Ozan manifesta interesse nel conoscere il fratello Dundar e si reca a Esmel per parlarci; tuttavia, Dundar rimane freddo e poco interessato al confronto. Tornato a casa, Ozan è costretto a trascorrere la notte in un albergo con Umit poiché Guzide preferisce restare sola: deve parlare con Sezai per chiarire la questione riguardante Kadriye. Alla fine della discussione, Guzide mette definitivamente fine alla sua storia con Sezai.

Dopo aver scoperto la relazione fra Sezai e Kadriye, Guzide annuncia alla famiglia la sua intenzione di chiedere il divorzio. Tolga continua a lottare per la vita e necessita urgentemente di un trapianto di rene. L'unica donatrice compatibile è Oylum, che decide di sottoporsi alla delicata operazione per salvarlo…