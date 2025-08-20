Tradimento, anticipazioni puntata 29 agosto 2025 (in prima serata)

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 29 agosto 2025

Mualla confida a Celal un segreto sconvolgente: Kahraman è il figlio del suo defunto marito, Tahir, e di una danzatrice del ventre. Essendo impossibile per sua sorella Nuran avere bambini, il neonato le fu affidato. Nel frattempo, Ipek scopre del matrimonio tra Guzide e Sezai e, furiosa, si presenta alla casa Ozguder per affrontarli. Sezai, però, la disconosce come figlia; colpita nel profondo, Ipek se ne va, ferita e indignata. Intanto, Tolga corre all’ospedale da Oylum per confortarla dopo quanto accaduto e, proprio in quel momento, Kahraman riapre gli occhi.

Kahraman si sveglia finalmente dopo l’operazione, portando grande gioia a Oylum e a tutta la famiglia. Nel frattempo, Ipek prepara un piano di vendetta contro Yesim, includendo Azra che si sente esasperata dal trattamento ricevuto come baby-sitter e domestica. Le due riescono a introdursi nella stanza di Oltan e sottraggono il suo portatile, copiando un video compromettente di Yesim in cui appare come escort. Il giorno successivo, nella casa Dicleli fervono i preparativi per il ritorno di Kahraman. Ilknur dà ordini a Oznur, ma quest’ultima la mette al suo posto, ricordandole che potrebbe rischiare il licenziamento per aver sparlato di Oylum e Tolga. Intanto, Yesim riesce a recuperare i soldi della cauzione sia sua che di Umit, ma si rifiuta di consegnarli a Tarik. Azra rivela a Tarik che la USB con cui Yesim lo minacciava è vuota. Guzide si reca da Dundar con i risultati del test del DNA, ma lui rimane muto e non fa alcuna confessione.

Tarik approfitta di una diretta televisiva per chiedere scusa a Guzide, ma lei e Sezai lo guardano con disprezzo. Serra, nel frattempo, cerca invano dei soldi da sua sorella, che la caccia via; senza altre opzioni, si rivolge a Oltan. Successivamente, Sezai si incontra con Kadriye e i due si salutano definitivamente. Serra confessa a Oltan di essere incinta di Tolga e lui le offre dieci milioni di dollari per abortire. Piena di frustrazione, Serra va a casa di Selin dove le due hanno un confronto acceso; alla fine della conversazione, Selin scopre tutta la verità dalla sorella. Scossa dalle rivelazioni, Selin si dirige in azienda e spara a Tolga… Seguici su Instagram.