Anticipazioni Tradimento: Ipek confessa a Sezai che aspetta un figlio da Oltan!

Nelle ultimissime puntate di Tradimento non mancherà un ulteriore dramma per Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal). Quest’ultimo scoprirà infatti che la figlia Ipek (Ilayda Cevik) aspetta un figlio dal maturo Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender). Una notizia che lo getterà nella confusione più totale…

Tradimento, news: Sezai vuole che Ipek si consegni alla polizia

La storyline si intensificherà nel momento in cui, grazie alla nipote Azra (Alize Gördüm), Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) entrerà in possesso del video in cui si vede Ipek spingere dalle scale Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer), che poi ha perso la vita a causa dell’incidente, così come il bambino che portava in grembo. L’avvocato Yenersoy mostrerà il video all’attonito Sezai e si dirà intenzionato a denunciare Ipek alla polizia se non depositerà quanto prima in tribunale i documenti per divorziare da Güzide Özgüder (Vahide Percin).

Inizialmente, dato che sarà piuttosto confuso sul da farsi, Sezai agirà davvero come Tarik gli ha imposto, ma poi ripenserà al da farsi e darà un ultimatum a Ipek: le darà infatti tre giorni di tempo per costituirsi alla polizia poiché riterrà giusto che paghi per l’omicidio, seppur involontario, che ha commesso. Un’imposizione che farà andare in escandescenze Ipek, poiché riterrà che il padre abbia anteposto per l’ennesima volta a lei l’amore che prova per Güzide.

Tradimento, spoiler: Ipek confessa a Sezai che aspetta un figlio da Oltan

Una volta che sarà terminato il (breve) tempo che le ha concesso, Sezai busserà dunque nuovamente alla porta di Ipek e le chiederà se ha preparato la valigia e tutto ciò che le serve per andare a costituirsi. Ancora una volta, la giovane Okuyan si rifiuterà di procedere in tale maniera e tirerà fuori un asso dalla manica: confesserà infatti al padre di essere incinta!

Ovviamente, di fronte a tale affermazione, Sezai resterà abbastanza spiazzato e domanderà subito a Ipek chi è il papà del bambino che ha in grembo. La ragazza non esiterà dunque a rivelargli di avere avuto una relazione con Oltan Kaşifoğlu. Un’ammissione che ovviamente farà perdere ulteriormente la bussola a Sezai, dato che Oltan ha la sua stessa età.

Tradimento, trame: Sezai faccia a faccia con Oltan

Occhio dunque ai successivi risvolti della faccenda: accantonato il proposito di portare Ipek in commissariato per costituirsi, Sezai si presenterà all’albergo in cui soggiorna Oltan e, dopo averlo aggredito, gli chiederà come abbia potuto infilarsi nel letto di Ipek. In tal senso, il Kaşifoğlu Senior si mostrerà pentito di ciò che ha fatto, anche perché ormai avrà compreso la natura malvagia della Okuyan, e farà sapere a Sezai di essere disposto a fare qualsiasi cosa per risanare la situazione: una promessa che Oltan farà quando il suo interlocutore gli dirà che Ipek aspetta un bambino.

Sezai farà però davvero una richiesta a Oltan per risolvere il problema? Attenzione ai prossimi sviluppi, in primis perché la notizia della gravidanza di Ipek non renderà felice nemmeno Tolga (Caner Şahin)…