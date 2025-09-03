Anticipazioni Tradimento: Yeşim nei guai per colpa di Ipek e Azra! Come ne uscirà?

Nel serale di Tradimento andato in onda su Canale 5 lo scorso venerdì ha preso il via un piano della perfida Ipek (Ilayda Cevik) ai danni di Yeşim Denizeren (Asena Girişken). La figlia di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) è riuscita infatti a far sì che Azra (Alize Gördüm) entrasse nella camera d’albergo di Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), vestita da cameriera, per sottrarre per qualche ora il pc all’imprenditore. Una mossa che provocherà non pochi problemi a Yeşim, dato che Ipek è entrata in possesso di un video abbastanza compromettente sul suo conto…

Tradimento, news: Yeşim comincia a ricevere delle esplicite avance

Grazie all’attività di catering fondata con Ümit Özgüder (Cem Sürgit), sempre più invaghito di lei, Yeşim riceverà tantissime proposte di lavoro. Tuttavia, alcuni clienti si mostreranno piuttosto sfacciati con lei e, in alcuni casi, le rivolgeranno anche delle specifiche avance, che verranno rifiutate con sdegno.

Inconsapevole del fatto che tali uomini hanno visto un suo video, diffuso da Ipek sul dark web (dove entrava in varie camere d’albergo con facoltosi imprenditori), Yesim non riuscirà a capacitarsi di tutti questi strani atteggiamenti. Ciò almeno fino a quando, un giorno, non entrerà a conoscenza del fatto che su internet sta girando un suo filmato, che mette l’accento sulla vita che conduceva in passato, prima di redimersi per il bene della piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer)…

Tradimento, trame: Oltan dà una pista a Yeşim

Non appena avrà modo di visionare le immagini, Yesim capirà subito che quel video è stato prelevato dal pc di Oltan ed andrà ad affrontarlo. Tuttavia, il Kaşifoğlu Senior sottolineerà che non c’entra nulla con la diffusione del video e avanzerà che sia stata proprio l’ex amante Ipek, con la quale ormai non avrà nessun tipo di rapporto, a sottrarglielo.

A quel punto, la Denizeren capirà che Oltan non si sta sbagliando, visto che la Okuyan ha un motivo ben preciso per avercela con lei: ha svelato a Ali Sezai la macchinazione legata al suo falso suicidio, ossia l’ennesima mossa studiata da Ipek per tentare disperatamente di convincere il padre a non sposare Güzide Özgüder (Vahide Percin), cosa che poi è avvenuta lo stesso.

Tradimento, spoiler: Yeşim nei guai per colpa di Ipek e Azra!

Conscia ormai di come Ipek abbia voluto vendicarsi per averla irrimediabilmente allontanata dal padre Ali Sezai, Yeşim chiederà a Oltan di utilizzare tutte le sue conoscenze per rimuovere il video da internet: un piacere che il Kaşifoğlu farà subito alla donna, tant’è che dello scabroso filmato non ci sarà più traccia.

La risoluzione della faccenda provocherà un problema a Azra, che stava per ricevere in regalo una casa dallo zio Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) in cambio del video in grado di attribuire a Yeşim la colpa del loro divorzio. Tarik si tirerà infatti indietro nel momento stesso in cui non ci sarà più traccia delle immagini e Azra dovrà reinventarsi pet tentare di ottenere ciò che vuole…